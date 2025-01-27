corren picadas

Liberaron a todos los detenidos por las picadas en Pinamar, pero no les devolvieron los vehículos
Lo decidió el juez de Garantías después de la declaración ante el fiscal de los imputados en operativos sorpresa en los médanos.
Lo decidió el juez de Garantías después de la declaración ante el fiscal de los imputados en operativos sorpresa en los médanos.
Un video difundido en redes sociales disparó la discusión de siempre: los controles en los lugares propicios para "correr picadas", una problemática que se repite en Mar del Plata.