Intensifican los trabajos viales en el corredor gastronómico de calle Belgrano
Desde el EMVIAL destacaron los trabajos que se llevaron a cabo junto a los comerciantes gastronómicos en esa arteria.
Desde el EMVIAL destacaron los trabajos que se llevaron a cabo junto a los comerciantes gastronómicos en esa arteria.
Luego de un fin de semana que conto con una gran afluencia de turistas y mucha actividad para el sector gastronómico, empresarios del sector aguardan con expectativa la puesta en funcionamiento de los corredores gastronómicos. Juan Azúa empresario del sector manifestó que "entender que el centro tie
El Concejo Deliberante dio el visto bueno al proyecto. Los locales podrán usar el espacio público al aire libre, terrazas y patios internos para atender a los comensales.
Así lo expresó Avedis Sahakian, titular de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), en el marco del proyecto para la asistencia tributaria al sector turístico que se tratará este viernes en el Concejo Deliberante. Además, habló sobre los protocolos de cara al verano y sobre el proyecto