corredores gastronómicos

Temporada 2021: "Sabemos que los resultados van a ser magros"

Así lo expresó Avedis Sahakian, titular de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), en el marco del proyecto para la asistencia tributaria al sector turístico que se tratará este viernes en el Concejo Deliberante. Además, habló sobre los protocolos de cara al verano y sobre el proyecto