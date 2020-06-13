Sin fieles en los templos: el Obispo Mestre detalló cómo será la celebración del Corpus Christi

Así lo indicó el Obispo de Mar del Plata en una conferencia realizada este miércoles. El objetivo de la iniciativa fue anunciar dos eventos importantes que se ven afectados por las restricciones del COVID-19: la tradicional fiesta de Corpus Christi y la anual de Cáritas, que este año será digital.