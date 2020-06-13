La Iglesia celebró el Corpus Christi en las calles de Mar del Plata
Sin fieles en los templos, el Obispo Gabriel Mestre realizó una recorrida por las calles de la ciudad con el Santísimo Sacramento.
Sin fieles en los templos, el Obispo Gabriel Mestre realizó una recorrida por las calles de la ciudad con el Santísimo Sacramento.
Así lo indicó el Obispo de Mar del Plata en una conferencia realizada este miércoles. El objetivo de la iniciativa fue anunciar dos eventos importantes que se ven afectados por las restricciones del COVID-19: la tradicional fiesta de Corpus Christi y la anual de Cáritas, que este año será digital.