Horror en Coronel Suárez: seguirá preso el joven acusado de intentar matar a golpes al bebé de su pareja
El pequeño sufrió fracturas de cráneo y costales múltiples, lesiones que pusieron en riesgo su vida.
El pequeño sufrió fracturas de cráneo y costales múltiples, lesiones que pusieron en riesgo su vida.
Los dos equipos que representan a la Asociación Marplatense ganaron sus semifinales en el Campeonato Regional de Clubes “C” que se disputa en el Sintético Panamericano de nuestra ciudad y mañana jugarán desde las 16 la final en el mismo reducto.