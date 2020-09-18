coronavuirus

Balcarce: hisoparon a residentes de un Hogar de adultos mayores
Esta medida fue tomada a raíz de un caso positivo en un personal de maestranza de la Institución.
Esta medida fue tomada a raíz de un caso positivo en un personal de maestranza de la Institución.
El Ministerio de Salud informó este martes 36 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país. Además, expresó su preocupación por la existencia de departamentos que, "aunque no tengan transmisión, están teniendo brotes y conglomerados".
El concejal de Acción Marplatense dijo además que el protocolo de tenis y padel "funciona perfecto, sin inconvenientes". Pidió concientización ciudadana en los cuidados y los alcances de la ASPO.