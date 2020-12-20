coronaviurs

Salones de fiestas aguardan el protocolo: "Estamos plagado de eventos sin un tipo de control"
Así lo afirmó José María García, referente del sector. La Provincia detallaría el protocolo de actividad la próxima semana.
Así lo afirmó José María García, referente del sector. La Provincia detallaría el protocolo de actividad la próxima semana.
Con el último informe difundido del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), el país tiene 260.911 casos positivos en total y 5.004 personas fallecidas.
El Ministerio de Salud provincial, a cargo de Daniel Gollan, precisó que se registran 140 casos por cada 100.000 habitantes, y detalló que 7.963 personas ya se recuperaron y recibieron el alta.
Hoy fueron confirmados 795 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 16.214 positivos en el país.
Con la firma del secretario de producción, Fernando Muro, llegó una carta a las autoridades del Astor Piazzolla para recordar que está suspendido el ingreso de personas "hasta tanto cumplan" con una serie de recaudos.