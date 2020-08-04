coronavirous

Disminuyen los nuevos contagios de coronavirus en China
Asimismo, la región semiautónoma china de Hong Kong reportó 78 casos nuevos, la primera vez en dos semanas que baja de los tres dígitos.
Asimismo, la región semiautónoma china de Hong Kong reportó 78 casos nuevos, la primera vez en dos semanas que baja de los tres dígitos.
Responsables de los principales supermercados y cafeterías británicas dijeron que no tienen intención de vigilar que sus clientes usen barbijos dentro de sus locales
Los más de 32.000 nuevos contagios obligaron a las autoridades a volver a imponer un confinamiento en el estado occidental de Goa.