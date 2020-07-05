Detalles de cómo avanza la investigación judicial contra el cordobés infectado con coronavirus

Desde la Justicia precisaron temas referidos a la investigación sobre el joven de Córdoba que llegó con papelería ilegal. "La pesquisa recae sobre el joven que viajó y sobre la persona que facilitó la documentación para que pudiera llegar a Mar del Plata, como partícipe de los hechos", detallaron de