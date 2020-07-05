cordobes
Montenegro: "Está en discusión cómo se considerará" el caso de la novia del cordobés
Retenes: dieron detalles del nuevo permiso para ingresar a Mar del Plata
La Fiscalía llamará a indagatoria al amigo que le prestó el auto al cordobés con coronavirus
Tras el escándalo del cordobés "trucho", endurecen controles en retenes marplatenses
COVID-19: el Municipio confirma el contagio del cordobés que ingresó a Mar del Plata
Por qué hisoparán dentro de 10 días a la novia del cordobés infectado por COVID-19
Detalles de cómo avanza la investigación judicial contra el cordobés infectado con coronavirus
Desde la Justicia precisaron temas referidos a la investigación sobre el joven de Córdoba que llegó con papelería ilegal. "La pesquisa recae sobre el joven que viajó y sobre la persona que facilitó la documentación para que pudiera llegar a Mar del Plata, como partícipe de los hechos", detallaron de