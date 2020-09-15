Corazón Loco

Adrián Suar planea meterse en el mundo del fútbol y en una biopic de Ricardo Fort
Cómo es la serie Los protectores que prepara para el streaming. También habló de la posibilidad de llevar a la pantalla la vida del empresario del chocolate.
Cómo es la serie Los protectores que prepara para el streaming. También habló de la posibilidad de llevar a la pantalla la vida del empresario del chocolate.
Adrían Suar llegará a la pantalla de Netflix en septiembre, con este estreno mundial rodado entre Buenos Aires y Mar del Plata, que esquivó las salas de cine locales. El film que el actor protagoniza junto a Soledad Villamil y Gabriela Toscano, originalmente se iba a estrenar en los cines el 19 de