"Corazón Loco", la nueva película de Adrián Suar, se estrena en Netflix

Adrían Suar llegará a la pantalla de Netflix en septiembre, con este estreno mundial rodado entre Buenos Aires y Mar del Plata, que esquivó las salas de cine locales. El film que el actor protagoniza junto a Soledad Villamil y Gabriela Toscano, originalmente se iba a estrenar en los cines el 19 de