Aldosivi arranca de local ante el campeón
Este viernes se dio a conocer el fixture de la Copa Superliga 2020, en la que el “Tiburón” será local frente a Racing, en el marco de la Zona B.
Este viernes se dio a conocer el fixture de la Copa Superliga 2020, en la que el “Tiburón” será local frente a Racing, en el marco de la Zona B.
El colombiano rescindió su contrato con la entidad marplatense, al igual que Jonathan Farías. Por otra parte, Facundo Tobares firmó su primer contrato con el “Tiburón”, que el 2 de enero retoma las prácticas.
Este mediodía se dio a conocer el grupo en el que intervendrá el equipo marplatense que está en la lucha por no descender. Racing y River serán rivales del “Tiburón”, en esta segunda edición de la Copa Superliga.
El Xeneize y El matador disputarán este domingo a las 18:45 la final de la Copa Superliga en el estadio Mario Alberto Kempes. Los de Alfaro quieren sumar su copa número 67. En tanto, los dirigidos por Gorosito intentarán conseguir su primer trofeo.
El jugador multicampeón con Boca, Vélez y la Selección Argentina habló en exclusiva con "Hoy es mejor" por Radio Mitre Mar del Plata y tocó los temas Copa América 2019, SuperLiga, Bianchi vs. Gallardo, Mauro Zárate, entre otros.
El partido que disputarán en el José María Minella, en la ida de los octavos de final de la Copa de la Superliga, será el próximo sábado a las 20.