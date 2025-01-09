Aldosivi oficializó la llegada de Bochi
El ex futbolista de Alvarado vestirá en esta ocasión los colores del “Tiburón” luego de su paso por Instituto.
El ex futbolista de Alvarado vestirá en esta ocasión los colores del “Tiburón” luego de su paso por Instituto.
El “Tiburón” quedó en el grupo A en lo que será la Copa de la Liga a comenzarse el fin de semana del 26 de enero.
El "Tiburón" buscará sumar ante el equipo más regular de la Copa junto a Racing, ambos ya clasificados. Palermo sale a la cancha con el mismo equipo que cayó ante Huracán en el Minella, en búsqueda de meterse entre los 4 mejores de la zona 2.
El “Tiburón” ya tiene programado su debut y dos fechas restantes en la Copa de la Liga Profesional. Disputará el primer partido ante Velez en el Amalfitani el viernes 11 de febrero a las 19.15.
Con una baja obligada, el "tiburón" buscará hacerse fuerte ante un equipo que perdió todo lo que jugó en el certamen.
El marplatense que se incorporó al equipo de trabajo en inferiores de Aldosivi habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre su regreso a la ciudad y el trabajo que tendrá por delante: “me ofrecieron la Cuarta División y siento que estoy capacitado”.