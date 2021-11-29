Copa Cincuentenario

Atlético Mar del Plata clasificó directo a cuartos

El “Decano” igualó con River 1-1 y ese resultado le alcanzó para asegurarse el primer puesto de la Zona Campeonato 2 una fecha antes del final de la fase regular por lo que estará clasificado directamente a cuartos. En la Zona 1, hay tres equipos igualados en la cima.