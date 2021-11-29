Copa Cincuentenario
Argentinos del Sud se consagró campeón por primera vez
Los campeones se definen el domingo
Argentinos del Sud empató sobre la hora la primera final frente a Kimberley
Comienza la final de la Copa Cincuentenario
Kimberley y Argentinos del Sud son los finalistas
Argentinos del Sud y Atlético se pusieron en ventaja
Semifinalistas confirmados para la Copa Cincuentenario
Argentinos del Sud, Nación, Kimberley y Atlético Mar del Plata salieron vencedores en los cuartos de final del Torneo “Copa Cincuentenario” y ahora irán por el título anual en partidos de ida y vuelta.
Este sábado se jugan los cuartos de la Copa Cincuentenario
Este sábado 23 de octubre a las 16 se jugarán los cuatro partidos de Primera División mientras que el domingo a las 17 tendrán lugar los enfrentamientos de Quinta.
Kimberley sigue en camino para defender el título
El “Dragón” eliminó a Quilmes y avanzó a ocatvos de final del Torneo “Copa Cincuentenario”. Además, Alvarado, General Urquiza, Libertad e Independiente también pudieron sortear sus partidos y se sumarán a Nación y Atlético Mar del Plata
Este domingo, se juegan los 8vos de la Copa Cincuentenario
La Liga Marplatense de Fútbol (LMF) dio a conocer el cronograma de partidos que se disputarán este domingo por la mañana por los octavos de final de la Copa Cincuentenario dandole continuidad al tramo final del certamen doméstico.
Cadetes y Quilmes se sumaron a octavos
Cadetes y Quilmes lograron avanzar a la siguiente instancia de playoffs tras derrotar a Once Unidos y Boca, respectivamente, y se sumarán a los diez clasificados de Zona Campeonato para seguir buscando el título anual.
Ya están diagramados los 16avos de final de la Copa Cincuentenario
Entre semana, se jugarán los partidos de reclasificación denominados como 16avos de final de la Copa “Cincuentenario” que terminará de definir los protagonistas para la definición del certamen.
Atlético Mar del Plata clasificó directo a cuartos
El “Decano” igualó con River 1-1 y ese resultado le alcanzó para asegurarse el primer puesto de la Zona Campeonato 2 una fecha antes del final de la fase regular por lo que estará clasificado directamente a cuartos. En la Zona 1, hay tres equipos igualados en la cima.
Empiezan las definiciones en la Copa Cincuentenario
Este sábado 2 de octubre se disputará la sexta fecha de las Zonas Campeonato y Reválida dónde se definirán muchos puestos de clasificación pensando en los Playoffs.
Nación se trepó a la cima y Atlético se mantiene
En una nueva jornada de la Copa Cincuentenario, Nación venció a Kimberley y le arrebató la punta de la Zona Campeonato 1, mientras que el “Decano” empató 0 a 0 con Urquiza y ambos mantuvieron el primer y segundo lugar.
Doble duelo de líderes y escoltas en la “Copa Cincuentenario”
La jornada de Primera para este fin de semana tendrá partidos de alto vuelo que podrían empezar a definir las posiciones en las Zonas Campeonato. Kimberley visitará a Nación y Atlético Mar del Plata recibirá a General Urquiza, en los duelos de líderes y escoltas de las dos zonas.
“Decano” perfecto
Atlético Mar del Plata venció 4 a 2 a Peñarol en condición de visitante, sumó su cuarto triunfo al hilo y sigue su buen andar en la segunda fase del Torneo “Copa Cincuentenario”