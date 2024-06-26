Copa Amércia

El alocado festejo de "Dibu" ante los hinchas chilenos: la furiosa reacción desde la tribuna
El arquero de la Selección argentina les dedicó el triunfo a los simpatizantes trasandinos que se encontraban detrás de su arco.
El arquero de la Selección argentina les dedicó el triunfo a los simpatizantes trasandinos que se encontraban detrás de su arco.
El entrenador de la Albiceleste no podrá dirigir el último partido de la fase de grupos de la Copa América ni entrar al vestuario.
La Selección nacional apelará a la rotación tras conseguir el pase a cuartos de final de la Copa América 2024.
Los canadienses superaron 2-0 a Trinidad y Tobago y serán el primer adversario del seleccionado argentino en la cita continental.
A través del sugerente mensaje lanzado a través de su cuenta de Twitter, la Asociación de Fútbol Argentino no se quedó atrás y agregó más polémica por el "flojo" arbitraje y la no utilización del VAR en el partido frente a Brasil.