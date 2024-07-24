convocotoria

Coto busca marcas locales para su nueva sucursal en Mar del Plata
Más del 65% de los productores están en proceso de acuerdo y negociación para incorporarse a la sucursal más grande del país, pronta a inaugurar en la ciudad.
Más del 65% de los productores están en proceso de acuerdo y negociación para incorporarse a la sucursal más grande del país, pronta a inaugurar en la ciudad.
Desde la cadena de supermercados se convocó a proveedores locales: el encuentro se realizó en Villa Victoria y participaron 16 empresas de la Cámara Textil.
Hay tiempo para inscribirse hasta el próximo martes. El encuentro con proveedores se realizará el lunes 29 en la Villa Victoria.