El Municipio concretará los proyectos presentados en el programa “Convocarte”
Esta iniciativa fue presentada a fines de abril con el objetivo de apoyar a la producción creativa de los artistas locales.
Esta iniciativa fue presentada a fines de abril con el objetivo de apoyar a la producción creativa de los artistas locales.
El área que conduce Carlos Balmaceda anunció el lanzamiento de Convocarte, destinado a artistas, productores, emprendedores, industrias culturales, realizadores artísticos y ONG culturales de Mar del Plata y Batán.