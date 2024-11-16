controles de alcoholemia

Alcoholemia: en 2018 hicieron 16 mil controles y 4% fueron positivos

Según informaron desde la subsecretaría de Transporte y Tránsito, en comparación con 2017, se duplicaron los controles y se redujo en un 9% la cantidad de casos punitivos. Desde la implementación de la "Tolerancia Cero", a fines de septiembre, se hicieron 3 mil controles con un 5% de positivos.