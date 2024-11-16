controles de alcoholemia

Importante afluencia turística: refuerzan controles en las rutas a la costa
El operativo está coordinado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se realizan en total 53 controles preventivos en distintos puntos estratégicos.
El operativo está coordinado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se realizan en total 53 controles preventivos en distintos puntos estratégicos.
Ese fue el resultado de los operativos que implementó la subsecretaría de Transporte y Tránsito de la comuna este sábado a la madrugada en la zona de Plaza España.
El Juzgado Correccional N° 1 de Mar del Plata calificó de inconstitucional la inhabilitación para conducir por 12 meses que un Tribunal de Faltas le impuso a un hombre que manejaba con 1,38 g/l de alcohol, por entender que es una sanción excesiva.
Fue durante la madrugada de este domingo, en inmediaciones del Parque San Martín. Según informaron desde la Subsecretaría de Transporte y Tránsito, no solo se negó al testeo, sino que no tenía licencia de conducir ni seguro.
Según informaron desde la subsecretaría de Transporte y Tránsito, en comparación con 2017, se duplicaron los controles y se redujo en un 9% la cantidad de casos punitivos. Desde la implementación de la "Tolerancia Cero", a fines de septiembre, se hicieron 3 mil controles con un 5% de positivos.