General Alvarado tuvo 14 nuevos casos y 11 fueron dados de alta
Los contagiados en el distrito corresponden 12 positivos en Miramar y 2 en Otamendi detectados este jueves.
Los contagiados en el distrito corresponden 12 positivos en Miramar y 2 en Otamendi detectados este jueves.
El Ministerio de Salud reportó el informe vespertino de coronavirus en el que se confirmaron 8.713 nuevos pacientes en tratamiento y 287 nuevos fallecimientos.
Sin nuevas confirmaciones de coronavirus en la ciudad, el parte Oficial vespertino que emite el municipio indicó que "quedan 4 personas en tratamiento y 36 aguardan los resultados del testeo".
Asi se desprende del parte Oficial vespertino que emite el municipio.