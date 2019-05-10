"Si aceptamos esta oferta, perdemos 10 puntos contra la inflación"

Lo advirtió Pedro Sanllorenti, titular de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM). Desde este miércoles que el gremio realiza consultas con los docentes para definir si se inclina por el rechazo a la propuesta para comenzar a analizar el lunes eventuales medidas de fuerza.