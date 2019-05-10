El padrón electoral provisorio ya está disponible online
El padrón definitivo para las elecciones generales será publicado el 27 de septiembre, y los lugares y mesas de votación serán difundidos el 12 de octubre.
El padrón definitivo para las elecciones generales será publicado el 27 de septiembre, y los lugares y mesas de votación serán difundidos el 12 de octubre.
Lo advirtió Pedro Sanllorenti, titular de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM). Desde este miércoles que el gremio realiza consultas con los docentes para definir si se inclina por el rechazo a la propuesta para comenzar a analizar el lunes eventuales medidas de fuerza.
La doctora María Alejandra Rodríguez Zía, médica clínica especialista en Endocrinología detalla los aspectos en lo que tanto los especialistas como los pacientes deberían atender para establecer una relación satisfactoria al momento de la consulta.