Ley Bases: “La última palabra la va a tener la Corte Suprema”
Le comentó el abogado constitucionalista Daniel Sabsay a Primera Tarde de Mitre (FM 103.7). Para el letrado es "regresivo y lamentable".
Le comentó el abogado constitucionalista Daniel Sabsay a Primera Tarde de Mitre (FM 103.7). Para el letrado es "regresivo y lamentable".
El Presidente encabezó este sábado en Santa Fe el acto por el 25° aniversario de la última reforma de la Constitución Nacional. "La posibilidad de seguir transformando a la Argentina está en nuestras manos. Depende de nosotros y nadie más. Confío en que tenemos un gran futuro por delante", agregó.