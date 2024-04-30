Macri: "No hay mejor manera de defender la Constitución que acatarla"

El Presidente encabezó este sábado en Santa Fe el acto por el 25° aniversario de la última reforma de la Constitución Nacional. "La posibilidad de seguir transformando a la Argentina está en nuestras manos. Depende de nosotros y nadie más. Confío en que tenemos un gran futuro por delante", agregó.