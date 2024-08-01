conservas de pescado

Conserveras de pescado en crisis: "Éramos 30 y ahora quedamos 5"

Así lo aseguró el presidente de la Cámara Argentina de Industriales del Pescado, Alejandro Pennisi. "Estamos trabajando entre el 30 y 40% de lo que trabajábamos hace 4 años atrás", agregó. La caída en el consumo, las altas tasas de interés y las retenciones impositivas, entre las causas de la crisis