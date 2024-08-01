conservas de pescado

Trabajadores del Puerto se movilizaron al Ministerio de Trabajo para exigir paritarias
Son los que están dedicados al área de conservas. Piden un 15,5% en un pago, pero los empresarios ofrecen el 5%.
Son los que están dedicados al área de conservas. Piden un 15,5% en un pago, pero los empresarios ofrecen el 5%.
Las cinco empresas que quedan del sector trabajan con personal efectivo y temporario. Primero fue anchoíta patagónica que vino de Rawson y ahora con magrú a un día de viaje de Mar del Plata. Materia prima que permite hacer stock para enfrentar una demanda creciente.
Así lo aseguró Alejandro Pennisi, presidente de la Cámara Argentina de Industriales del Pescado, en diálogo con Radio Mitre Mar del Plata, luego de que se diera a conocer la noticia de la suspensión de producción en La Campagnola. "Es difícil trabajar en este contexto", dijo.
Así lo aseguró el presidente de la Cámara Argentina de Industriales del Pescado, Alejandro Pennisi. "Estamos trabajando entre el 30 y 40% de lo que trabajábamos hace 4 años atrás", agregó. La caída en el consumo, las altas tasas de interés y las retenciones impositivas, entre las causas de la crisis