Montenegro: “Promover el consumo de productos locales significa defender el trabajo marplatense”
El Intendente realizó una visita a Marechiare, una fábrica local que produce una amplia línea de conservas.
El Intendente realizó una visita a Marechiare, una fábrica local que produce una amplia línea de conservas.
Desde la empresa aseguraron que su planta de Mar del Plata "no está produciendo debido a que su personal se encuentra gozando de la licencia anual de vacaciones". Sin embargo, reconocieron que "la actividad se está viendo fuertemente afectada por diferentes factores".