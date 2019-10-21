Camaño: "Mar del Plata tiene que ser la capital de la provincia de Buenos Aires"

La candidata a diputada por Consenso Federal visitó la Feria de las Colectividades y aprovechó la ocasión para resaltar la importancia de la ciudad a escala nacional. "Por sus cualidades y capacidad, tiene que ser un impulso para la provincia", manifestó, y aseguró que "merece otro gobierno".