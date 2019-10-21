Consenso Federal
Bonifatti presentó el programa "Vuelvo a estudiar" para evitar la deserción escolar
Bonifatti: "Este último gobierno ha sido el ejemplo de todo lo que no hay que hacer"
Bonifatti: "Cuando sea intendente voy a potenciar las Organizaciones Civiles Solidarias”
Bonifatti: "Invertir en educación es cuidar el futuro de nuestra ciudad"
Santiago Bonifatti prometió fijar como prioridad el empleo y la economía
Bonifatti se reunió con vecinos de Los Tilos ante denuncias por "ausencia del Estado"
Urtubey: "Mar del Plata requiere políticas activas que la pongan donde corresponda"
El pre candidato a vicepresidente por Consenso Federal visitó la ciudad y brindó una conferencia de prensa junto con el precandidato a intendente Santiago Bonifatti. "Hay que garantizar estabilidad en el sistema político argentino", afirmó.
Bonifatti: "Nuestra plataforma es ambiciosa con compromisos que queremos asumir"
Santiago Bonifatti, precandidato a intendente por Consenso Federal, presentó en conferencia de prensa, la propuesta de su espacio político a nivel local, con una plataforma abarcativa, destacando que "tenemos una plataforma que además es abierta a recibir propuestas y no dejarlas afuera".
Graciela Camaño se reunió con jubilados y pidió "tener prioridades claras"
La diputada nacional mantuvo un encuentro en la ciudad, en compañía de representantes locales de Consenso Federal. En ese marco, reflexionó sobre la realidad de la Argentina y lamentó las altas cifras de pobreza.
Camaño: "Mar del Plata tiene que ser la capital de la provincia de Buenos Aires"
La candidata a diputada por Consenso Federal visitó la Feria de las Colectividades y aprovechó la ocasión para resaltar la importancia de la ciudad a escala nacional. "Por sus cualidades y capacidad, tiene que ser un impulso para la provincia", manifestó, y aseguró que "merece otro gobierno".
Darío Ocampo: "Queremos comunicarles a los vecinos que hay otra opción"
El precandidato a concejal por Consenso Federal calificó a su espacio como una "tercera vía" que no se alinea con "los extremos políticos" y resaltó la capacidad de sus pares a nivel nacional y provincial. " Vemos gente capaz de darle una mirada productiva a la Argentina", dijo.
El humor del “Petiso” para llamar la atención electoral
Hace algunos días llamó la atención, en la vía pública, carteles celestes con la leyenda “¿Qué tendrá el petiso para ser nuestro intendente?” Todos aquellos que lo vieron iniciaron sus propias conjeturas y debates sobre de quién se trata. El “misterio” fue develado este lunes.
Bonifatti: "El gabinete que tenemos es carísimo, hacen agua por todos lados"
El candidato a intendente por Consenso Federal 2030, Santiago Bonifatti, dialogó con Radio Mitre Mar del Plata sobre sus propuestas de gestión. "El intendente que llegue, tiene que saber que es el primer día de un montón de problemas. Hay que hacer una convocatoria grande: Mar del Plata necesita un