consejos saludables

Violencia reproductiva: ¿Qué es y cuál es su impacto?
Cuatro prácticas que afectan negativamente la salud mental y física de una persona.
Cuatro prácticas que afectan negativamente la salud mental y física de una persona.
La licenciada en Salud y ex directora del Municipio en esa área, Patricia Fortina explica la situación actual y como es la accesibilidad.
"El 90% de los accidentes cerebrovasculares y el 40% de los casos de demencia se podrían prevenir si cuidáramos nuestro cerebro”, aseguró la licenciada en Salud, Patricia Fortina.
La especialista en nutrición Ana Laura Álvarez Tartaglia comparte recomendaciones saludables para poner en práctica.