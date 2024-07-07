Fausto Spotorno renunció al consejo de asesores de Javier Milei
El economista lo anunció en su cuenta de X. Ocurrió después de que haya criticado los últimos anuncios de Luis Caputo, cuando dijo que “el mercado esperaba algo más”.
El economista lo anunció en su cuenta de X. Ocurrió después de que haya criticado los últimos anuncios de Luis Caputo, cuando dijo que “el mercado esperaba algo más”.
Este lunes se eligió la nueva configuración del Consejo Asesor del Deporte Amateur en las instalaciones del Polideportivo “Islas Malvinas”. Conocé quienes serán sus nuevos integrantes.