Confitería Boston: la Justicia declaró la "quiebra con continuidad laboral"

La jueza Patricia Gunsberg decretó que los 22 trabajadores de la confitería Boston puedan seguir trabajando bajo la administración de un síndico. Carolina Jara, trabajadora del local de calle Buenos Aires manifestó que "sostener el trabajo y que la persiana no se vuelva a bajar, es lo más importante