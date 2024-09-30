La Boston, el clásico de Mar del Plata que cierra sus puertas
Después de seis años de lucha, los trabajadores se despiden de la icónica confitería, símbolo de la ciudad.
Después de seis años de lucha, los trabajadores se despiden de la icónica confitería, símbolo de la ciudad.
La clásica confitería de Mar del Plata cerró sus puertas luego de seis años de conflictos judiciales.
Casi sin facturación durante los últimos cinco meses, con la venta por delivery como la única posibilidad de supervivencia, los empleados reclaman urgentes medidas y manifestaron que "si no nos permiten trabajar, todo irá empeorando".
La jueza Patricia Gunsberg decretó que los 22 trabajadores de la confitería Boston puedan seguir trabajando bajo la administración de un síndico. Carolina Jara, trabajadora del local de calle Buenos Aires manifestó que "sostener el trabajo y que la persiana no se vuelva a bajar, es lo más importante
Los trabajadores de la confitería, que pudieron reponerse al quiebre de la firma y reabrieron dos locales en junio pasado, se encuentran en una situación crítica dada la emergencia sanitaria. "Las ventas son casi nada", expresaron y analizaron la realidad del sector.
La sucursal ubicada en Buenos Aires entre Belgrano y Moreno volvió a recibir clientes dentro de su salón este sábado. Seis trabajadores fueron reincorporados y, a medida que sea rentable, tomarán a más personas. "Los hermanos Lotero dejaron 96 millones de deuda, algo nunca visto en nuestra ciudad",