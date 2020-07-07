complejos deportivos

El "metegol humano" realizó su prueba piloto en Mar del Plata
Este martes se realizó un ensayo para la vuelta del fútbol con distanciamiento social en un complejo de Punta Mogotes. Una modalidad innovadora para volver a "patear".
Este martes se realizó un ensayo para la vuelta del fútbol con distanciamiento social en un complejo de Punta Mogotes. Una modalidad innovadora para volver a "patear".
Así lo manifestaron desde el sector deportivo, en pedido de la habilitación para reactivar su actividad. "Es imposible pagar deudas que se acumulan", aseguraron.