Más de 3500 marplatenses se movilizaron por el cáncer de colon
La cita fue en el Corredor Saludable de la avenida Libertad y la costa. Hubo competencias de 5k y 10k, y una caminata familiar participativa.
La cita fue en el Corredor Saludable de la avenida Libertad y la costa. Hubo competencias de 5k y 10k, y una caminata familiar participativa.
Será como cierre de la 21ª edición del Gran Premio Argentino Histórico que organiza el Automóvil Club Argentino. Los vehículos estarán estacionados en la Plazoleta de las Américas.