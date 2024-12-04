Competencia Internacional

Atractiva tercera jornada en el Festival de Mar del Plata

En el apartado Latinoamericano se pueden ver "Los conductos", realizada en fílmico y rodada en Medellín por el colombiano residente en Francia Camilo Restrepo; y el documental "Panquiaco", de Ana Elena Tejera, que cose bordes entre Portugal y una aldea panameña.