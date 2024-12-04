Competencia Internacional

Comienza el Campeonato Mundial de Optimist 2024 en Mar del Plata
La ceremonia inaugural será mañana a las 17 en Playa Grande, con entrada libre y gratuita.
La ceremonia inaugural será mañana a las 17 en Playa Grande, con entrada libre y gratuita.
En el apartado Latinoamericano se pueden ver "Los conductos", realizada en fílmico y rodada en Medellín por el colombiano residente en Francia Camilo Restrepo; y el documental "Panquiaco", de Ana Elena Tejera, que cose bordes entre Portugal y una aldea panameña.
Se trata de "El cuidado de los otros" de Mariano González, "Planta permanente" de Ezequiel Radusky y "Los sonámbulos" de Paula Hernández.