Comisión Municipal de Box

El boxeo amateur se volvió a lucir en Cadetes
Con la organización de M&M Producciones se llevó adelante un evento con 16 peleas amateurs de gran intensidad. Los resultados y las fotos.
Con la organización de M&M Producciones se llevó adelante un evento con 16 peleas amateurs de gran intensidad. Los resultados y las fotos.
El pasado sábado se desarrolló un festival de boxeo amateur en "El Rugir de los Bombos" con títulos marplatenses en juego.
El presidente de la Comisión Municipal de Boxeo, Mariano Páez habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre un torneo de tres fechas donde buscarán a los marplatenses que participarán en el Torneo CMB de fin de año.
En el Día del Boxeador Marplatense, se informó que habrá en diciembre un torneo oficial del Consejo Mundial de Boxeo con cinturones en juego.
Esta tarde se realizó un evento con 8 peleas amateurs con el que se volvió a la actividad. El festival estuvo organizado por gimnasios en conjunto con el EMDER y la Comisión Municipal de Boxeo. Los resultados de la jornada.