comisión especial de reactivación económica
La Comisión para la Reactivación Económica encarará la reapertura de guarderías
Feria del Unzué y clínicas de cirugía estética, entre las otras actividades que regresan
Carrancio: "El apoyo de Provincia fue una reafirmación de lo bien que se viene trabajando"
Comisión de Reactivación Económica: "Esta situación nos hace frenar y esperar unos días"
Fin de semana con café: "Hubo un aumento en las ventas del 35%"
Talleres mecánicos: "Veníamos trabajando a un 20% o 25% de la capacidad"
Cuáles son las otras actividades que podrían ser habilitadas en los próximos días
En el marco de la aprobación de la prueba piloto para cafés y del regreso de los deportes individuales al aire libre, el edil Marcos Gutiérrez detalló las próximas sugerencias que hará la Comisión Especial de Reactivación Económica.
Se firmó el decreto y vuelve la cafetería a partir de este viernes
Así lo confirmó el secretario de producción Fernando Muro, en la conferencia de prensa brindada este mediodía en dependencias de la municipalidad.
La Comisión Especial avaló la reapertura de cafeterías en Mar del Plata
Se aprobó este jueves una “prueba piloto” de reapertura de cafeterías por el término de una semana, en horario diurno con un estricto protocolo sanitario. También, los deportes individuales al aire libre.
Primera sesión virtual: "Ha sido un día histórico para el Concejo Deliberante de General Pueyrredon"
En el marco de la pandemia por el Covid-19, el Concejo Deliberante realizó su primera sesión con 17 concejales que participaron de manera presencial y 7 de manera virtual.
Proponen crear una comisión especial para reactivar la actividad comercial marplatense
Su objetivo será analizar, evaluar y aprobar el otorgamiento de permisos precarios para la apertura y desarrollo de aquellas actividades cuyas respectivas autorizaciones, se encuentren pendientes de resolución por la Provincia o la Nación.