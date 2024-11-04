Condenaron a un comisario de Santa Fe por acoso sexual a tres subalternas
El oficial recibió una pena de 15 días de cárcel, deberá pagar una multa de más de un millón de pesos y tendrá que realizar un curso de prevención de violencia de género.
El oficial recibió una pena de 15 días de cárcel, deberá pagar una multa de más de un millón de pesos y tendrá que realizar un curso de prevención de violencia de género.
Se trata del subcomisario Andrés Caballero. La decisión del Ministerio de Seguridad se fundó en que el agente no acató la orden de la fiscal Florencia Salas de "secuestrar de inmediato" elementos de interés para la investigación.