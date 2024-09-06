Detectan a dos motociclistas con licencia trucha en operativo realizado en Faro Norte
Fue durante un trabajo conjunto de varias fuerzas en Diagonal Vélez Sársfield y Santa María de Oro. Se secuestraron los rodados y los registros.
Fue durante un trabajo conjunto de varias fuerzas en Diagonal Vélez Sársfield y Santa María de Oro. Se secuestraron los rodados y los registros.
El hecho ocurrió el pasado martes a la medianoche. El conductor llegaba en su vehículo y fue abordado por dos sujetos armados.
El aparato había sido sustraído el pasado 11 de mayo de un auto estacionado en el barrio San José.
En el marco de un operativo que realizó la comisaría Quinta, se incautaron autopartes y herramientas. Un hombre fue detenido y está alojado en la Unidad Penitenciaria de Batán.