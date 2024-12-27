comisaría 15ta.

Secuestran arma con el que balearon a un joven en Navidad
La víctima, de 24 años, fue atacada por la pareja de su suegra, quien le efectuó 17 disparos aunque sólo uno dio en su mano izquierda.
La víctima, de 24 años, fue atacada por la pareja de su suegra, quien le efectuó 17 disparos aunque sólo uno dio en su mano izquierda.
El propietario le había prestado la moto a un amigo, que murió en mayo. Pero recibió el llamado de una persona, que la tenía en su poder y que se la quería comprar.
La mujer, de 39 años, tomó un taxi en Independencia y Garay y fue finalmente aprehendida en Beltrán y Daglio.
El hecho ocurrió el pasado miércoles 16, cuando el sujeto había accedido al fondo de su vivienda. Hoy en la casa del malviviente se secuestró, además, un arma de fuego.
Fueron detenidos en una acción conjunta realizada por el Comando de Patrullas junto a efectivos de la Comisaría Decimoquinta.
Merced a una gestión del Foro de Seguridad con el Ministerio de Sergio Berni, recorrieron el lugar donde se emplaza la vieja planta de OSSE, a la vera de la ruta 11. "Avanzamos mucho, estamos conformes con ello y con el convenio por el cual se instalará un destacamento móvil en Félix U. Camet", dijo