Importantes avances para instalar la sede de la comisaría 15ta. sobre la ruta 11

Merced a una gestión del Foro de Seguridad con el Ministerio de Sergio Berni, recorrieron el lugar donde se emplaza la vieja planta de OSSE, a la vera de la ruta 11. "Avanzamos mucho, estamos conformes con ello y con el convenio por el cual se instalará un destacamento móvil en Félix U. Camet", dijo