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Comercios minoristas: "Vamos directo a la desaparición"
Volvieron los reclamos al COM: las galerías también piden que las habiliten a trabajar
Provincia rechazó la flexibilización de actividades pedida por Montenegro
Pesca "dominó": la apertura que generó crecimiento de ventas y un escape a la costa
Luego de múltiples jornadas de reclamo, reabren los comercios de Mar del Plata
Moderado movimiento en la reapertura comercial
La Industria Textil denuncia la venta de indumentaria en cadenas de supermercados
Así lo indicó Juan Pablo Maisonnave, presidente de la Cámara Textil local: "No hay control, podés agarrar la ropa, probrarla y comprarla, la mercadería está ahí a disposición para que la gente la manipule de la forma que sea sin cumplir normas de bioseguridad".
Es oficial: este martes podrán abrir los comercios minoristas en Mar del Plata
Así lo confirmó el secretario de Desarrollo Productivo del municipio, Fernando Muro.
La UCIP alertó que si no se reactiva la actividad cerrarán más comercios
"Creemos que se han cumplido todos los requisitos y el protocolo se adapta a las circunstancias, Mar del Plata lo merece", explicó Raúl Lamacchia, presidente de la entidad y señaló que la expectativa ahora está puesta en la Nación.
De 500 comercios de Güemes ya cerraron 80 desde el inicio de la pandemia
Así lo manifestó María Liberati, referente de la zona comercial, quien aseguró que "algunos de los que van a reabrir, con la deuda que se generó en estos dos meses, no van a durar mucho".
UCIP sobre la aprobación provincial para minoristas: "Se ha ganado una batalla, pero no la guerra"
La Unión del Comercio, la Industria y la Producción del Partido de General Pueyrredón celebró la autorización provincial y la elevación realizada al gobierno nacional de los protocolos pertinentes para la apertura de los comercios minoristas de la ciudad.
Comerciantes se unirán en la Catedral para cantar el himno en una nueva señal de protesta
Los comercios minoristas y gastronómicos cantarán el himno nacional frente a la Catedral, ubicada en San Martín y Bartolomé Mitre, este lunes 25 de mayo a las 10 de la mañana para volver a exigir al gobierno de la provincia la reapertura de sus negocios.
Los comerciantes de Güemes no se cansan y este sábado volverán a reclamar
Así lo indicó Renzo Forace, trabajador de esta arteria comercial: "Mañana nos juntamos en Güemes y Castelli a las 12 del mediodía. Es probable que venga gente de otros centros".
Kicilliof reafirmó que no se podrán reabrir los comercios minoristas
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires sostiene la cuarentena fase 2 en ciudades con más de medio millón habitantes, como Mar del Plata.
Indignación en comercios de San Juan: "Hay una movida contra Mar del Plata"
Así lo indicó el comerciante de la calle San Juan, Leandro Furundarena, y comentó que "planean otra manifestación en la que se van a sumar comercios de Güemes y del centro".
"Prueba piloto": 15 mil comercios estarán abiertos desde este sábado
Así lo indicó el comerciante Leandro Furundarena en declaraciones a El Marplatense: "Esperamos que esta prueba piloto se convierta en la prueba definitiva y Mar del Plata vuelva a ser lo que era antes".
Comercios minoristas: las ventas retrocedieron 57,6% en abril en medio de la cuarentena
Los rubros más afectados fueron el de electrodomésticos y el de venta de ropa y artículos deportivos. El menor declive se registró en alimentos y bebidas.