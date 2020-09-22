Comerciantes se unirán en la Catedral para cantar el himno en una nueva señal de protesta

Los comercios minoristas y gastronómicos cantarán el himno nacional frente a la Catedral, ubicada en San Martín y Bartolomé Mitre, este lunes 25 de mayo a las 10 de la mañana para volver a exigir al gobierno de la provincia la reapertura de sus negocios.