comerciantes minoristas

La crisis también golpea a San Juan: cerraron 15 locales durante la pandemia por coronavirus
Así lo indicaron desde la arteria comercial. Locales de indumentaria, venta de sillones, peluquerías y estéticas sufrieron el cierre de sus comercios.
Así lo indicaron desde la arteria comercial. Locales de indumentaria, venta de sillones, peluquerías y estéticas sufrieron el cierre de sus comercios.
Los comercios minoristas y gastronómicos cantarán el himno nacional frente a la Catedral, ubicada en San Martín y Bartolomé Mitre, este lunes 25 de mayo a las 10 de la mañana para volver a exigir al gobierno de la provincia la reapertura de sus negocios.
Así lo indicaron referentes de diferentes arterias comerciales. "Vamos a empezar a ir todos los días a nuestros locales y nos manifestaremos desde ahí, si alguien se asoma y quiere algo saldremos a vender en la vía pública", subrayaron.
Así lo indicó María Ángeles Cuello, comerciante de la calle San Juan, y expresó que "estamos en posición por las condiciones sanitarias de pedir la apertura de los comercios".