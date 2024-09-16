colegio don orione

Gran expectativa por la Caravana de la Primavera: esperan la participación de "25 o 20 mil personas"
Se realizará este domingo 22 de septiembre. La salida será a las 8 desde la Parroquia San José, en Matheu entre Jujuy y Salta.
Se realizará este domingo 22 de septiembre. La salida será a las 8 desde la Parroquia San José, en Matheu entre Jujuy y Salta.
Montenegro habló a través de una videollamada con alumnos, docentes y directivos de la escuela, en la cual les agradeció y preguntó cómo surgió la idea.