Alvarado estrenó la temporada con un empate como visitante
El “Torito” igualó sin goles frente a Colegiales en Munro en el debut en la Primera Nacional 2025.
El “Torito” igualó sin goles frente a Colegiales en Munro en el debut en la Primera Nacional 2025.
Con el tanto de Tomás Bolzicco, el "Torito" venció por la mínima a Colegiales, aunque sigue en zona de descenso.
El “Torito” hará su debut cómo visitante mañana frente a Colegiales a las 17. Russo, Broggi y Ascacibar lesionados.
El equipo de Martín Palermo superó 3-2 por penales a Colegiales después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario incluso luego de jugar el tramo final del partido con un jugador más. Ahora, espera rival para la próxima instancia entre Newells e Ituzaingó. Ahora piensa en el partido ante Arsenal el
Este martes, se juega el primer partido del “Tiburón” en la Copa Argentina esta temporada y será en Córdoba desde las 15.35 ante Colegiales. Martín Palermo dispondrá de un equipo absolutamente alternativo pero con minutos para jugadores que será interesante ver como se desempeñan.