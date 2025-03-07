colectiveros

Cuándo vuelven a circular los colectivos en Mar del Plata
En un comunicado enviado por la UTA, el gremio anunció que el servicio iba a suspenderse desde las 18 por las condiciones climáticas.
En un comunicado enviado por la UTA, el gremio anunció que el servicio iba a suspenderse desde las 18 por las condiciones climáticas.
La medida de fuerza se resolvió este martes en un plenario. Afectará trenes, aviones, camiones y barcos. La UTA no participó de la reunión y es una incógnita qué postura va a tomar.
El primero de los ataques ocurrió en José C. Paz, el cual originó un paro de tres líneas, mientras que el segundo se registró en San Francisco Solano, en una unidad cuyo único pasajero resultó ser el asaltante.
La Unión Tranviario Automotor señaló que, por el momento, mantiene la medida de fuerza de corta y media distancia para este martes en reclamo de una "recomposición salarial".