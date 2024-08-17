“Para salvarnos hay que juntarnos y arremangarnos”, el lema de la colecta “Más por Menos” de este año
Se realizará el 7 y 8 de septiembre próximo. Las donaciones se podrán realizar en parroquias, capillas y colegios católicos.
Se realizará el 7 y 8 de septiembre próximo. Las donaciones se podrán realizar en parroquias, capillas y colegios católicos.
Activa desde hace 51 años, la colecta «Más por Menos» siempre ha demostrado ser un canal confiable y válido para que la Iglesia pueda accionar en la promoción, humana, social y pastoral en las zonas más necesitadas de Argentina. Cómo donar.