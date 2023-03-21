¿Cómo recuperar el colágeno en la menopausia?
La producción de colágeno disminuye con la edad generando cambios en la apariencia y en la textura de la piel. Luciana Paduano, especialista en Nutrición nos explica que hábitos incorporar en esta etapa.
La producción de colágeno disminuye con la edad generando cambios en la apariencia y en la textura de la piel. Luciana Paduano, especialista en Nutrición nos explica que hábitos incorporar en esta etapa.
Efectos de este nutriente que puede incorporarse por vía oral o tópica.
Las inyecciones han pasado de moda y en su lugar han aparecido polvos y hasta alimentos que lo contienen. La opinión de los especialistas.