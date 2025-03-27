Coco Cianciarulo

Cianciarulo y Passeri ganaron la Fecha 4 de la Liga Nacional ASA
Cocó Cianciarulo y Thiago Passeri se quedaron con una nueva fecha de la Liga Nacional ASA que se cerró este jueves.
Cocó Cianciarulo y Thiago Passeri se quedaron con una nueva fecha de la Liga Nacional ASA que se cerró este jueves.
Franco Radziunas repitió el título a los 21 años y Cocó Cianciarulo ganó por primera vez a los 20. Sus sensaciones. Todo lo que pasó en el Quiksilver La Paloma.
En la primera experiencia de este tipo para la Asociación de Surf Argentina (ASA), se coronaron los campeones del Campeonato Virtual Junior que fue la 4° fecha del Circuito Argentino.