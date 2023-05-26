Un nuevo robo en el predio del club San Lorenzo: "Nos duele en el alma"
Con tristeza el club centenario marplatense comunicó la lamentable noticia en sus redes sociales.
Con tristeza el club centenario marplatense comunicó la lamentable noticia en sus redes sociales.
El club marplatense cumplirá 100 años el próximo domingo y se realizará un agasajo en la puerta del club por la situación de pandemia que se atraviesa. Los detalles.
El club "pata negra" cumple este domingo sus 100 años de vida. Con un recuerdo a quienes dieron mucho por la Institución se hará un breve acto y luego se inaugurará una muestra con camisetas del club de todos los tiempos.
Con motivo de los robos de los alambrados del predio deportivo, el gobierno comunal realizará un festival de la Orquesta Municipal de Tango en el Teatro Colón a beneficio del club local.