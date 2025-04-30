A la Reserva de Aldosivi se lo empataron en el final
El equipo de Mariano Padilla jugaba con uno más, pero de tiro libre Huracán lo igualó en el tiempo adicionado.
El equipo de Mariano Padilla jugaba con uno más, pero de tiro libre Huracán lo igualó en el tiempo adicionado.
El domingo 15 de diciembre se realizará un Torneo Zonal de Taekwondo en el Club Huracán de Necochea con la organización de Alejandro Yapuncic.
La marplatense superó el pesaje de esta tarde y el viernes, desde las 20.30 hará su estreno en el campo profesional ante Micaela Díaz en el Club Huracán de Parque Patricios.
Se trata de Mariano Campodónico, hermano de Pablo, quien fuera arquero del "Tiburón". Su hermano fue delantero del equipo marplatense y hoy es ayudante del DT Damonte, en Huracán.