Paz Macció: “Estoy compitiendo en el más alto nivel”

La marplatense Paz Macció, jugadora del K. Mechelse THC en la División de Honor de Bélgica, formará parte del staff de la Clínica de Hockey “Agustín Nuñez” y habló sobre su reciente experiencia en Europa y su participación en las concentraciones de la Selección Italiana.