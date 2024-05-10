Agustín Nuñez se retiró y ya piensa en su carrera como entrenador
En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) desde Bélgica, el marplatense habló sobre su carrera profesional y los pasos que seguirá ahora.
En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) desde Bélgica, el marplatense habló sobre su carrera profesional y los pasos que seguirá ahora.
El propio director y creador de la Clínica firmó el contrato con el EMDER para el uso del Sintético Panamericano donde la próxima semana comenzará la 10° Edición de la Clínica de Hockey con invitados muy especiales.
La marplatense Paz Macció, jugadora del K. Mechelse THC en la División de Honor de Bélgica, formará parte del staff de la Clínica de Hockey “Agustín Nuñez” y habló sobre su reciente experiencia en Europa y su participación en las concentraciones de la Selección Italiana.
En su 10° aniversario, se han confirmado varios entrenadores invitados para compartir sus experiencias en el orden nacional e internacional a lo largo de las cinco jornadas de actividad. La inscripción sigue abierta con cupos limitados.
Del 3 al 7 de enero se desarrollará un clásico de cada verano marplatense: la Clínica de Hockey “Agustín Nuñez” que está cumpliendo 10 años de vida. Enterate las particularidades de esta edición y como inscribirte.