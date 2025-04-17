Desde la Clínica 25 de Mayo señalaron que "la etapa que se viene es un desafío"

Desde la clínica 25 de mayo destacaron el trabajo del equipo médico que permitió el alta de la mujer de 64 años que se encontraba internada desde el 3 de abril, manifestando que "para nosotros es un desafío pesquisar precozmente cualquier paciente nuevo".