Denuncian despidos y maltrato laboral en la Clínica 25 de Mayo: “Si reclamás tus derechos, te echan”
Así lo indicaron desde el Sindicato de Sanidad de la ciudad luego de la manifestación de este miércoles.
Así lo indicaron desde el Sindicato de Sanidad de la ciudad luego de la manifestación de este miércoles.
Desde la clínica 25 de mayo destacaron el trabajo del equipo médico que permitió el alta de la mujer de 64 años que se encontraba internada desde el 3 de abril, manifestando que "para nosotros es un desafío pesquisar precozmente cualquier paciente nuevo".