¿Cómo recuperar el colágeno en la menopausia?
La producción de colágeno disminuye con la edad generando cambios en la apariencia y en la textura de la piel. Luciana Paduano, especialista en Nutrición nos explica que hábitos incorporar en esta etapa.
La producción de colágeno disminuye con la edad generando cambios en la apariencia y en la textura de la piel. Luciana Paduano, especialista en Nutrición nos explica que hábitos incorporar en esta etapa.
La extensión de la expectativa de vida hace que las mujeres entre 40 y 50 años lleguen totalmente activas, social y sexualmente, al climaterio.