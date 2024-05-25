clima fin de semana

Frío, frío y más frío: el clima de este sábado
De acuerdo al Servico Meteorológico Nacional (SMN), la mínima será de 4° y la máxima de apenas 10°. Buzo, campera, guantes y bufanda.
De acuerdo al Servico Meteorológico Nacional (SMN), la mínima será de 4° y la máxima de apenas 10°. Buzo, campera, guantes y bufanda.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan 12° de máxima y 5° de mínima para este jueves en Mar del Plata. Es que este 2024 el solsticio de invierno ocurre hoy a las 17.51.