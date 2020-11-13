Tras ser encontrada inconsciente, a Claudia Lapacó le detectaron una lesión cerebral
La actriz permanece internada en el Hospital Pirovano. Además, una batería de estudios arrojó que tiene manchas en el hígado y en el pulmón.
La actriz permanece internada en el Hospital Pirovano. Además, una batería de estudios arrojó que tiene manchas en el hígado y en el pulmón.
La actriz de 80 años fue trasladada al hospital Pirovano. Vecinos de la zona de Belgrano fueron quienes reportaron la situación al SAME.