clases virtuales

La UNMdP ve improbable la vuelta a clases este año
Así lo indicó su vicerrector, Daniel Antenucci: "Depende de la infraestructura de los espacios educativos de cada país, nosotros tenemos sobrepoblación de estudiantes en las aulas".
Así lo indicó su vicerrector, Daniel Antenucci: "Depende de la infraestructura de los espacios educativos de cada país, nosotros tenemos sobrepoblación de estudiantes en las aulas".
Así lo indicó Nicolas Trotta, el ministro de Educación, luego de una asamblea virtual del Consejo Federal de Educación: "La evaluación de los alumnos en este período se centrará en el acompañamiento, seguimiento, registro y devolución a familias y estudiantes del proceso actual".
Así lo indicó la concejal de Acción Marplatense, Paula Mantero: "Creemos que el sistema educativo municipal tiene las posibilidades de gestionar y congeniar con las empresas de telefonía celular para que liberen los datos"