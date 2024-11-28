Clase Optimist

Lucas Marino, el marplatense que conducirá al equipo argentino en el Mundial de Optimist
El entrenador del Club Náutico será el responsable del equipo argentino que competirá en Mar del Plata desde el 6 de diciembre en el Mundial de Optimist.
El entrenador del Club Náutico será el responsable del equipo argentino que competirá en Mar del Plata desde el 6 de diciembre en el Mundial de Optimist.
Este lunes se vivieron los últimos coletazos de un centro de baja presión que trajo mal tiempo a toda la costa atlántica, pero ello no fue óbice para que se pudieran disputar todas las regatas programadas en esta primera jornada del tradicional evento que es coorganizado por el Club Náutico Mar del